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У Швейцарії заборонили збиратися більше п'яти осіб

Неділя, 22 березня 2020, 01:24
У Швейцарії заборонили збиратися більше п'яти осіб

Уряд Швейцарії заборонив проведення будь-яких заходів за участю більш як п’яти людей.

Джерело: Укрінформ

Дослівно: "Уряд ухвалив заборонити проведення будь-яких зборів за участю більше п'яти осіб. На кожного, хто порушить цю постанову, буде накладено адміністративне стягнення у вигляді грошового штрафу в розмірі до 100 швейцарських франків (близько 2800 грн)".

Деталі: Також уряд ухвалив рішення відмовитися від проведення призначеного на 17 травня 2020 року референдуму, присвяченого відносинам країни з ЄС та долі угоди про свободу переміщення.

Нагадаємо:

  • Станом на 22 березня у країні 6575 випадків зараження COVID-19
  • 16 березня уряд Швейцарії оголосив про запровадження режиму "виняткової ситуації".
  • 25 лютого у Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусШвейцарія
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