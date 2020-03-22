У Швейцарії заборонили збиратися більше п'яти осіб
Неділя, 22 березня 2020, 01:24
Уряд Швейцарії заборонив проведення будь-яких заходів за участю більш як п’яти людей.
Джерело: Укрінформ
Дослівно: "Уряд ухвалив заборонити проведення будь-яких зборів за участю більше п'яти осіб. На кожного, хто порушить цю постанову, буде накладено адміністративне стягнення у вигляді грошового штрафу в розмірі до 100 швейцарських франків (близько 2800 грн)".
Деталі: Також уряд ухвалив рішення відмовитися від проведення призначеного на 17 травня 2020 року референдуму, присвяченого відносинам країни з ЄС та долі угоди про свободу переміщення.
Нагадаємо:
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