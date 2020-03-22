В Швейцарии запретили собираться более пяти человек
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Воскресенье, 22 марта 2020, 02:24
Правительство Швейцарии запретило проведение любых мероприятий с участием более пяти человек.
Источник: Укринформ
Дословно: "Правительство постановил запретить проведение любых собраний с участием более пяти человек. На каждого, кто нарушит это постановление, будет наложено административное взыскание в виде денежного штрафа в размере до 100 швейцарских франков (около 2800 грн)".
Детали: Также правительство приняло решение отказаться от проведения назначенного на 17 мая 2020 референдума по отношениям страны с ЕС и судьбы соглашения о свободе перемещения.
Напомним:
- По состоянию на 22 марта в стране 6575 случаев заражения COVID-19
- 16 марта правительство Швейцарии объявил о введении режима "исключительной ситуации".
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