В Швейцарии запретили собираться более пяти человек

Правительство Швейцарии запретило проведение любых мероприятий с участием более пяти человек.

Источник: Укринформ

Дословно: "Правительство постановил запретить проведение любых собраний с участием более пяти человек. На каждого, кто нарушит это постановление, будет наложено административное взыскание в виде денежного штрафа в размере до 100 швейцарских франков (около 2800 грн)".

Детали: Также правительство приняло решение отказаться от проведения назначенного на 17 мая 2020 референдума по отношениям страны с ЕС и судьбы соглашения о свободе перемещения.

Напомним: