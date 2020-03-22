В Швейцарии запретили собираться более пяти человек

130 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 02:24

Правительство Швейцарии запретило проведение любых мероприятий с участием более пяти человек.

Источник: Укринформ

Дословно: "Правительство постановил запретить проведение любых собраний с участием более пяти человек. На каждого, кто нарушит это постановление, будет наложено административное взыскание в виде денежного штрафа в размере до 100 швейцарских франков (около 2800 грн)".

Детали: Также правительство приняло решение отказаться от проведения назначенного на 17 мая 2020 референдума по отношениям страны с ЕС и судьбы соглашения о свободе перемещения.

Напомним:

  • По состоянию на 22 марта в стране 6575 случаев заражения COVID-19
  • 16 марта правительство Швейцарии объявил о введении режима "исключительной ситуации".

Темы: коронавирус Швейцария


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чемпионат мира по хоккею отменили 22 марта 2020, 00:39
У медиков "скорой" в разы меньше средств защиты от коронавируса, чем нужно 21 марта 2020, 23:58
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине 21 марта 2020, 23:14
Все новости
Главные новости
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине
Еще один нардеп госпитализирован "с симптомами, похожими на COVID-19"
Минздрав насчитал 6 новых случаях коронавируса, хотя Кличко говорил о 7
По прогнозу НАНУ, в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек – КГГА
Все новости
советы

10 советов, как эффективно работать из дома

исследование

Почему пожилые люди чаще болеют на коронавирус

Поиск по сайту
Архив
Весь архів