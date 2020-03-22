В Україні починається "арктичний тиждень": мороз, сніг, ожеледиця

Найближчими днями в Україні очікується зниження температури до -7 градусів вночі, опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "У зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до -1...-7, вдень до +3 ...- 3, на півдні та сході вночі близько 0 градусів, вдень до +2...+7.

23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с та опадами: у західних, північних, центральних та Харківській областях у вигляді дощу та мокрого снігу.

Місцями очікується утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця; - у південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу.

В Карпатах вночі 22 березня вночі значний cніг, 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця".

прогноз погоди на 22 та 23 березня

Деталі: За прогнозами синоптиків, очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

24-25 березня утримається холодна, без опадів, погода.