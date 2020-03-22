В Украине начинается "арктическая неделя": мороз, снег, гололедица

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Воскресенье, 22 марта 2020, 09:48

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры до -7 градусов ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1 ...- 7, днем ​​до +3 ...- 3, на юге и востоке ночью около 0 градусов, днем ​​до +2. .. + 7.

23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега.

Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах ночью 22 марта ночью ожидается снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица".

Детали: По прогнозам синоптиков, ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

Украинская правда
Темы: погода


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