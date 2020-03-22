Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине начинается "арктическая неделя": мороз, снег, гололедица

Воскресенье, 22 марта 2020, 08:48
В Украине начинается арктическая неделя: мороз, снег, гололедица

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры до -7 градусов ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1 ...- 7, днем ​​до +3 ...- 3, на юге и востоке ночью около 0 градусов, днем ​​до +2. .. + 7.

23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега.

Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах ночью 22 марта ночью ожидается снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица".

 
 
прогноз погоды на 22 и 23 марта 

Детали: По прогнозам синоптиков, ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

До 23 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, 22-23 марта - в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

 
 
прогноз погоды на 24 и 25 марта 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: