В Украине начинается "арктическая неделя": мороз, снег, гололедица

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры до -7 градусов ночью, осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры: ночью до -1 ...- 7, днем ​​до +3 ...- 3, на юге и востоке ночью около 0 градусов, днем ​​до +2. .. + 7.

23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега.

Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, - в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах ночью 22 марта ночью ожидается снег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица".

прогноз погоды на 22 и 23 марта

Детали: По прогнозам синоптиков, ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков погода.

До 23 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, 22-23 марта - в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).