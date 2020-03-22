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На Київщині продавали "липові" тести на коронавірус: ділок відбувся штрафом

Неділя, 22 березня 2020, 09:07
На Київщині продавали липові тести на коронавірус: ділок відбувся штрафом

Кіберполіція викрила мешканця Ірпеня, який займався продажем несертифікованих в Україні тестів для визначення коронавірусу.  

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Встановлено, що 38-річний мешканець Ірпеня, використовуючи месенджер, розмістив оголошення щодо продажу тесту на короновірус в одній зі спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень. Вилучено близько 300 одиниць товару. 

Дослівно: "Згідно із інформацією МОЗ України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. У Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19".

Деталі: На чоловіка складено адмінпротокол за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

За рішенням суду чоловік зобов’язаний сплатити 17 500 гривень штрафу. 

 
фото - Нацполіція 

Українська правда

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Теми: коронавірусполіція
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