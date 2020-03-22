На Київщині продавали "липові" тести на коронавірус: ділок відбувся штрафом

Кіберполіція викрила мешканця Ірпеня, який займався продажем несертифікованих в Україні тестів для визначення коронавірусу.

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Встановлено, що 38-річний мешканець Ірпеня, використовуючи месенджер, розмістив оголошення щодо продажу тесту на короновірус в одній зі спільнот. Ціна одного такого тесту складала 750 гривень. Вилучено близько 300 одиниць товару.

Дослівно: "Згідно із інформацією МОЗ України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. У Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19".

Деталі: На чоловіка складено адмінпротокол за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

За рішенням суду чоловік зобов’язаний сплатити 17 500 гривень штрафу.