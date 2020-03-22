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На Киевщине продавали "липовые" тесты на коронавирус: делец отделался штрафом

Воскресенье, 22 марта 2020, 09:07
На Киевщине продавали липовые тесты на коронавирус: делец отделался штрафом

Киберполиция разоблачила жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Детали: Установлено, что 38-летний житель Ирпеня, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из общин. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Изъято около 300 единиц товара.

Дословно: "По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19".

Детали: На мужчину составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

По решению суда, мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.

 
фото - нацполиция

Украинская правда
Темы: коронавирусполиция
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