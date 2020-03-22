На Киевщине продавали "липовые" тесты на коронавирус: делец отделался штрафом

1226 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 10:07

Киберполиция разоблачила жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Детали: Установлено, что 38-летний житель Ирпеня, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из общин. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Изъято около 300 единиц товара.

Дословно: "По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19".

Детали: На мужчину составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

По решению суда, мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.

 
фото - нацполиция

Украинская правда
Темы: коронавирус полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Италии закрыли все нестратегические предприятия и компании 22 марта 2020, 09:53
Турция не будет наказывать санкциями украинцев, нарушивших сроки пребывания - посол 22 марта 2020, 08:58
Главные новости субботы и ночи: Коронавирусом может быть инфицировано 22 млн человек в Украине, армия будет патрулировать города 22 марта 2020, 08:00
Все новости
Главные новости
За три дня на COVID-19 заболели 100 000 человек
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине
Еще один нардеп госпитализирован "с симптомами, похожими на COVID-19"
Минздрав насчитал 6 новых случаях коронавируса, хотя Кличко говорил о 7
Все новости
исследование

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

исследование

Почему пожилые люди чаще болеют на коронавирус

Поиск по сайту
Архив
Весь архів