На Киевщине продавали "липовые" тесты на коронавирус: делец отделался штрафом

Киберполиция разоблачила жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Детали: Установлено, что 38-летний житель Ирпеня, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одной из общин. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Изъято около 300 единиц товара.

Дословно: "По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19".

Детали: На мужчину составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

По решению суда, мужчина обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.