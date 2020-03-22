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У політв'язня Мустафаєва в СІЗО РФ підозрілі симптоми, меддопомоги не отримує - Денісова

Неділя, 22 березня 2020, 09:39
У політв'язня Мустафаєва в СІЗО РФ підозрілі симптоми, меддопомоги не отримує - Денісова

З 19 березня у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова Денісової: "Стан здоров’я Мустафаєва погіршився, температура тіла підвищилася з 37,6 до 39,3, сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі. 

Він звертався до "Южного окружного военного суда" та адміністрації пенітенціарної установи щодо надання йому належної медичної допомоги, однак йому зробили лише жарознижувальні ін’єкції, не було зроблено жодного аналізу та не встановлено діагноз.

Враховуючи оголошену Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемію коронавірусної інфекції вважаю такі дії російської влади неприпустимими, адже вони прямо порушують основоположне право людини на життя, гарантоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод".

Деталі: Уповноважена ВР з прав людини звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою негайно провести повне медичне обстеження Мустафаєва, аби виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосіяСІЗОкримські татариомбудсмен
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