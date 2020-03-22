У политзаключенного Мустафаева в СИЗО РФ подозрительные симптомы, медпомощи не получает - Денисова

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Воскресенье, 22 марта 2020, 10:39

С 19 марта у незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева повышена температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь Денисовой: "Состояние здоровья Мустафаева ухудшилось, температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле.

Он обращался в "Южный окружной военный суд" и администрацию пенитенциарного учреждения о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлен диагноз.

Учитывая объявленную Всемирной организацией здравоохранения пандемию коронавирусной инфекции считаю такие действия российских властей недопустимыми, т.к. они прямо нарушают основополагающее право человека на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод".

Детали: Уполномоченный по правам человека обратилась к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой с требованием немедленно провести полное медицинское обследование Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией.

Украинская правда
Темы: политзаключенные Росcия СИЗО крымские татары омбудсмен


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