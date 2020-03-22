На Львівщині 21 нова підозра на COVID-19

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Неділя, 22 березня 2020, 10:59

У Львівській області за період з 17:00 21 березня до 8:00 22 березня зафіксовано 21 пацієнта з підозрою на зараження коронавірусів.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Львівську ОДА та головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров'я ЛОДА Наталю Тимко

Дослівно: "Пацієнти - зі Львова, Дрогобицького, Стрийського, Кам'янка-Бузького районів Львівської області, а також з Тернопільської та Рівненської областей".

Деталі: За даними Тимко, в обласній інфекційній лікарні всього знаходяться на лікуванні 53 особи з підозрою на коронавірус.

Їх стан - середньої тяжкості або близький до задовільного, одна пацієнтка перебуває в палаті інтенсивної терапії.

На амбулаторному лікуванні перебувають 30 осіб. За весь час з лікарні виписали 11 осіб, а всього з підозрою на COVID- 19 в лікарню звернулися 94 людини.

Один чоловік позитивний результат тесту на коронавірус, очікуються результати контрольного тестування.

Теми: коронавірус Львівщина


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