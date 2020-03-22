На Львовщине 21 новое подозрение на COVID-19

8047 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 10:59

Во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Львовсккую ОГА и главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ЛОГА Наталью Тимко

Дословно: "Пациенты - из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменка-Бугского районов Львовской области, а также из Тернопольской и Ровенской областей". 

Детали: По данным Тимко, в областной инфекционной больнице всего находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус.

Их состояние – средней тяжести или близкое к удовлетворительному, одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

На амбулаторном лечении находятся 30 человек. За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.

У одного человека позитивный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты контрольного тестирования.

Темы: коронавирус Львовщина


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Киевщине продавали "липовые" тесты на коронавирус: делец отделался штрафом 22 марта 2020, 10:07
В Италии закрыли все нестратегические предприятия и компании 22 марта 2020, 09:53
Турция не будет наказывать санкциями украинцев, нарушивших сроки пребывания - посол 22 марта 2020, 08:58
Все новости
Главные новости
За три дня на COVID-19 заболели 100 000 человек
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине
Еще один нардеп госпитализирован "с симптомами, похожими на COVID-19"
Минздрав насчитал 6 новых случаях коронавируса, хотя Кличко говорил о 7
Все новости
безопасность

Что делать жертвам домашнего насилия в период карантина: контакты служб помощи

исследование

Почему пожилые люди чаще болеют на коронавирус

Поиск по сайту
Архив
Весь архів