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На Львовщине 21 новое подозрение на COVID-19, на Запорожье — 3

Воскресенье, 22 марта 2020, 09:59
На Львовщине 21 новое подозрение на COVID-19, на Запорожье — 3

Во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Львовсккую ОГА и главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ЛОГА Наталью Тимко, департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской ОГА

Дословно: "Пациенты - из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменка-Бугского районов Львовской области, а также из Тернопольской и Ровенской областей". 

Детали: По данным Тимко, в областной инфекционной больнице всего находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус.

Их состояние – средней тяжести или близкое к удовлетворительному, одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.

На амбулаторном лечении находятся 30 человек. За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.

У одного человека позитивный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты контрольного тестирования.

По информации Запорожской ОГА, в области с подозрением на коронавирус по состоянию на 22 марта выявлено 18 человек, 3 из них - за минувшие сутки.

Дословно: "13 человек находятся в инфекционных стационарах, 5 - в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена". 

Темы: коронавирусЛьвовщина
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