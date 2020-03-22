Во Львовской области за период с 17:00 21 марта до 8:00 22 марта зафиксирован 21 пациент с подозрением на заражение коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Львовсккую ОГА и главного внештатного специалиста департамента здравоохранения ЛОГА Наталью Тимко

Дословно: "Пациенты - из Львова, Дрогобычского, Стрийского, Каменка-Бугского районов Львовской области, а также из Тернопольской и Ровенской областей".

Детали: По данным Тимко, в областной инфекционной больнице всего находятся на лечении 53 человека с подозрением на коронавирус.

Их состояние – средней тяжести или близкое к удовлетворительному, одна пациентка находится в палате интенсивной терапии.



На амбулаторном лечении находятся 30 человек. За все время из больницы выписали 11 человек, а всего с подозрением на COVID- 19 в больницу обратились 94 человека.



У одного человека позитивный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты контрольного тестирования.