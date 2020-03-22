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У Ломбардії посилюють карантин: заборонили фізичні вправи на вулиці

Неділя, 22 березня 2020, 10:44
У Ломбардії посилюють карантин: заборонили фізичні вправи на вулиці

В італійському регіоні Ломбардія, де найбільше хворих на коронавірус, вводять ще більш жорсткі обмежувальні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Глава регіону Аттіліо Фонтана оголосив, що з неділі забороняють заняття спортом і фізичними вправами на вулиці - навіть наодинці. Також заборонили використання торгових автоматів.

Компанії просять припинити усі операції, за виключенням основних ланцюгів поставок. Роботи на усіх будівельних майданчиках, окрім лікарень, доріг та залізниць, будуть припинені.

Закривають також усі щотижневі ринки просто неба.

Ломбардія найбільше постраждала від поширення вірусу - у регіоні померли 3095 людей. Карантин у регіоні запровадили 8 березня. Загалом в Італії понад 53 тисяч інфікованих, 6 тисяч пацієнтів вилікувалися.

Нагадаємо, у суботу прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте наказав закрити усі підприємства в країні, які не відносяться до життєво необхідних сфер. 

Теми: Італіякоронавірус
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