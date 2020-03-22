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В Ломбардии усиливают карантин: запретили физические упражнения на улице

Воскресенье, 22 марта 2020, 10:44
В Ломбардии усиливают карантин: запретили физические упражнения на улице

В итальянском регионе Ломбардия, где больше всего больных коронавирусом, вводят еще более жесткие ограничительные меры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Глава региона Аттилио Фонтана объявил, что с воскресенья запрещают занятия спортом и физическими упражнениями на улице - даже наедине. Также запретили использование торговых автоматов. 

Компании просят прекратить все операции, за исключением основных цепочек поставок. Работы на всех строительных площадках, кроме больниц, дорог и железных дорог, будут прекращены.

Закрывают также все еженедельные рынки под открытым небом.

Ломбардия больше всего пострадала от распространения вируса - в регионе умерли 3095 человек. Карантин в регионе ввели 8 марта. Всего в Италии более 53 тысяч инфицированных, 6000 пациентов вылечились.

Напомним, в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте приказал закрыть все предприятия в стране, которые не относятся к жизненно необходимым сферам.

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Темы: Италиякоронавирус
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