ВОЗ, ООН та ЮНІСЕФ готують два плани допомоги Україні для боротьби з COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та МОЗ розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетом близько 58 мільйонів доларів.

Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова Кислиці: "Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний.

Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн.

Перший план передбачає допомогу у закупівлі ліків і обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні. Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході України.

Деталі: За словами постпреда, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України у розмірі близько 162 млн. доларів.

Кислиця зазначив, що влада планує залучити ще 20 млн доларів на боротьбу з поширенням Covid-19.