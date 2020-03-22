ВООЗ, ООН и ЮНИСЕФ готовят два плана помощи Украине для борьбы с COVID-19

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Воскресенье, 22 марта 2020, 11:59

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрава разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около 58 миллионов долларов.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Укринформу

Прямая речь Кислицы: "Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации в) изолировать тех, с кем контактировал больной г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический.

Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздрава для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около $38 млн и $20 млн.

Первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку Украинской, проживающих на востоке Украины.

Детали: По словам постпреда, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около 162 млн. долларов.

Кислица отметил, что власти планируют привлечь еще 20 млн долларов на борьбу с распространением Covid-19.

Темы: коронавирус ООН здоровье


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