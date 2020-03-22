Макрон погрожував Британії закрити кордон без жорстких заходів проти коронавірусу – ЗМІ

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Неділя, 22 березня 2020, 13:14

Президент Франції Еммануель Макрон погрожував закрити кордон з Великою Британією, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон не вживе більш жорстких заходів щодо стримування спалаху коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише французьке видання Liberation із посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Джонсон увечері 20 березня наказав пабам, ресторанам, театрам, кінотеатрам і тренажерним залам закрити свої двері, щоб уповільнити прискорене поширення хвороби.

Видання стверджує, що рішення Джонсона було прийнято після того, як в п'ятницю вранці французький лідер поставив йому ультиматум, погрожуючи забороною на в'їзд британцям, якщо не буде нових заходів.

"Нам довелося чітко погрожувати йому, щоб змусити його нарешті зійти з місця", - заявив співрозмовник в адміністрації президента Франції.

Нагадаємо, з 17 березня Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження надзвичайних заходів задля протидії поширенню коронавірусу. Це включає скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду. Від суботи у Франції зачинені кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Франція на шостому місці у світі за кількістю заражень та на третьому - в Європі (після Італії та Іспанії).

За оцінками уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році може впасти на 1%.

Теми: коронавірус Велика Британія Франція


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