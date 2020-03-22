Макрон угрожал Британии закрыть границу без жестких мер против коронавируса - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон угрожал закрыть границу с Великобританией, если премьер-министр Борис Джонсон не примет более жесткие меры по сдерживанию вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет французское издание Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Джонсон вечером 20 марта приказал пабам, ресторанам, театрам, кинотеатрам и тренажерным залам закрыть свои двери, чтобы замедлить ускоренное распространение болезни.

Издание утверждает, что решение Джонсона было принято после того, как в пятницу утром французский лидер поставил ему ультиматум, угрожая запретом на въезд британцам, если не будет новых мер.

"Нам пришлось четко угрожать ему, чтобы заставить его наконец сойти с места", - заявил источник в администрации президента Франции.

Напомним, с 17 марта Франция обязала граждан объяснять выход из дома.

В понедельник Макрон объявил о введении чрезвычайных мер для противодействия распространению коронавируса. Они включают отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду. С субботы во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.

Франция на шестом месте в мире по количеству заражений и на третьем - в Европе (после Италии и Испании).

По оценкам правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году может упасть на 1%.