У МОЗ назвали групи ризику: діабет, гіпертонія, хвороби легень

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Неділя, 22 березня 2020, 13:16

Необхідність зменшення мобільності у зв'язку з загрозою коронавірусу є особливо важливою для людей з груп ризику, до яких належать хворі на ряд хронічних захворювань.

Джерело: заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Деталі: За словами Ляшка, особливо важливо зменшити мобільність людей, які перебували в осередках інфекції та тих, хто перебуває у групі ризику.

Пряма мова: "За даними нещодавно опублікованої статистики в Італії, в групі ризику перебувають люди старші 60 років. Серед них найбільша летальність. Саме вони найтяжче переносять коронавірусну хворобу, особливо якщо похилий вік ускладнюється ще й наявністю хронічних захворювань.

В першу чергу це діабет, після цього інші хронічні захворювання органів дихання, в першу чергу легень. Також гіпертонічна хвороба, як показує практика, часто призводить до того, що в людини виникають ускладнення, які можуть бути несумісні з життям".

Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірус МОЗ карантин


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