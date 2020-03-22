В Минздраве назвали группы риска: диабет, гипертония, болезни легких

3405 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 13:16

Необходимость уменьшения мобильности в связи с угрозой коронавируса особенно важна для людей из групп риска, к которым относятся больные рядом хронических заболеваний.

Источник: замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Детали: По словам Ляшко, особенно важно уменьшить мобильность людей, которые находились в очагах инфекции и тех, кто находится в группе риска.

Прямая речь: "По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний.

В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью".

Читайте также: Почему пожилые люди чаще болеют коронавирусом, как обезопасить их от COVID-19

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирус Минздрав карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Макрон угрожал Британии закрыть границу без жестких мер против коронавируса - СМИ 22 марта 2020, 13:14
В МОЗ объяснили различные данные о количестве инфицированных в Украине 22 марта 2020, 13:03
Полиция будет проверять изоляцию всех, кто возвращается из-за границы – Ляшко 22 марта 2020, 12:57
Все новости
Главные новости
На Львовщине 21 новое подозрение на COVID-19, на Запорожье — 3
За три дня на COVID-19 заболели 100 000 человек
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине
Еще один нардеп госпитализирован "с симптомами, похожими на COVID-19"
Все новости
исследование

Хотите второго ребенка? Почитайте это исследование

здоровье

Рецепт антисептика от ВООЗ

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!