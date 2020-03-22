В Минздраве назвали группы риска: диабет, гипертония, болезни легких

Необходимость уменьшения мобильности в связи с угрозой коронавируса особенно важна для людей из групп риска, к которым относятся больные рядом хронических заболеваний.

Источник: замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Детали: По словам Ляшко, особенно важно уменьшить мобильность людей, которые находились в очагах инфекции и тех, кто находится в группе риска.

Прямая речь: "По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний.

В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью".

Читайте также: Почему пожилые люди чаще болеют коронавирусом, как обезопасить их от COVID-19