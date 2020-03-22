Ляшко нагадав, навіщо носити маски, які "не рятують"

Хірургічна маска не захищає від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом, однак носити в умовах карантину необхідно.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 22 березня

Пряма мова Ляшка: "Коли запроваджується карантин на території держави, ми всі стаємо потенційно інфікованими.

Тому коли населення просять надягати маску при входженні до громадського транспорту чи будівель, це свідчить лише про одне - цим ми захищаємо не вас, а від вас людей, які перебувають всередині і зменшуємо вірогідність їх інфікування".

Деталі: Заступник глави МОЗ додав, що щодо захисту медичного персоналу "переглянуто рекомендації ВОЗ і медикам рекомендовано використовувати респіратори лише при контакті з хворим на коронавірусну хворобу, особливо якщо він перебуває у реанімаційному відділенні".

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