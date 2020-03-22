Ляшко напомнил, зачем носить маски, которые "не спасают"

Хирургическая маска не защищает от возможного инфицирования болезнями, передающимися воздушным путем, однако носить ее в условиях карантина необходимо.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 22 марта

Прямая речь Ляшко: "Когда вводится карантин на территории государства, мы все становимся потенциально инфицированными.

Поэтому когда население просят надевать маску при вхождении в общественный транспорт или зданий, это свидетельствует только об одном - этим мы защищаем не вас, а от вас людей, находящихся внутри и уменьшаем вероятность их инфицирования ".

Детали: Замглавы МОЗ добавил, что относительно защиты медперсонала "пересмотрены рекомендации ВОЗ и медикам рекомендуется использовать респираторы только при контакте с больным коронавирусом, особенно если он находится в реанимационном отделении".

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