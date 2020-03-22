У МОЗ порадили, як підготуватися до самоізоляції усім, хто повертається з-за кордону

Кожен громадянин України, який повертається з країни, де були зафіксовані випадки COVID-19, має пройти необхідні контрольні процедури під час перетину кордону, та суворо дотримуватися режиму самоізоляції, щоб убезпечити себе і близьких.

Джерело: пресцентр МОЗ України

Дослівно: "До планування повернення на територію України та перед посадкою у транспортний засіб переконайтеся, що у вас не підвищена температура і немає ознак респіраторних захворювань. Не намагайтеся збити температуру або приховати інші симптоми, а негайно зверніться по медичну допомогу.

Самоізоляція після повернення передусім означає, що ви впродовж щонайменше 14 днів уникаєте будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж 1,5 метри та довше 15 хвилин.

Єдиний виняток – звернення по медичну допомогу. При будь-яких симптомах хвороби зателефонуйте своєму сімейному лікареві або лікарці і дотримуйтесь подальших рекомендацій".

Деталі: У МОЗ також надали рекомендації, як підготуватися до самоізоляції.

Зокрема, варто продумати, що знадобиться впродовж 14 днів, щоб не треба було виходити з дому.

Дослівно: "По можливості попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами. За потреби користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої ви в разі потреби звернетесь по допомогу.

Попередьте свого сімейного лікаря/лікарку про режим самоізоляції і підтримуйте з ним зв'язок. Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Якщо ви живете не самі, ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.

Якщо можливо, використовуйте окрему ванну кімнату та/або туалет, готуйте їжу та їжте окремо. Якщо ні - застосовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи. Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, одягайте медичну маску та викидайте її після використання чи забруднення.

Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфікування рук".

Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), терміново зверніться по медичну допомогу та повідомте про свої нещодавні подорожі, а також контакти з людьми, які мали ознаки захворювання на ГРВІ.

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