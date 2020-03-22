В МОЗ посоветовали, как подготовиться к самоизоляции всем, кто возвращается из-за границы

Каждый гражданин Украины, который возвращается из страны, где были зафиксированы случаи COVID-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы и строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких.

Источник: пресс-центр МОЗ Украины

Дословно: "До планирования возвращения на территорию Украины и перед посадкой в ​​транспортное средство убедитесь, что у вас не повышена температура и нет признаков респираторных заболеваний. Не пытайтесь сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Самоизоляция по возвращении прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней вы избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы личные контакты на расстоянии ближе 1,5 м. и более 15 минут.

Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям".

Детали: В Минздраве также дали рекомендации, как подготовиться к самоизоляции.

В частности, стоит продумать, что понадобится в течение 14 дней, чтобы не надо было выходить из дома.

Дословно: "По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами. При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если есть хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

Предупредите друзей и родственников, вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.

Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте с ним связь. Договоритесь с работодателем об удаленном режим работы.

Если вы живете не одни, изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.

Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и/или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет - используйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности. Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом.

Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и старайтесь контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествия, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ".