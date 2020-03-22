У Британії призначили "вцілілого наступника", якщо Джонсон захворіє на коронавірус

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Неділя, 22 березня 2020, 16:26

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений "вцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його головні помічники захворіють на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Sunday Times.

Рааб, який також є першим державним секретарем, двічі здав негативний тест на COVID-19, після того, як у нього з'являвся кашель.

Якщо Джонсон заразиться коронавірусом, Рааб буде виступати за нього на посаді прем'єр-міністра. Джонсон ще не здавав тести на коронавірус.

Один із міністрів повідомив виданню, що призначення викликало суперечки в уряді: "Якщо Борис не зможе виконувати свою роботу через недієздатність, багато людей думають, що Майкл (Гоув, - ред.) повинен його замінити, а не Рааб".

Новий план також визначає, що, якщо найвищий за посадою помічник Джонсона, Домінік Каммінгс, або директор з питань комунікацій Даунінг-Стріт Лі Каїн, виявляються недієздатними під час спалаху COVID-19, їх замінить Ісаак Левідо, директор кампанії консерваторів під час загальних виборів, або Пол Стефенсон, директор з питань комунікацій кампанії за Brexit.

У Британії станом на суботу підтверджено 5000 тисячі випадків захворювання на коронавірус, померли 233 людини.

Нагадаємо, Британія з 21 березня закрила паби, ресторани та розважальні заклади для протидії поширенню коронавірусу.

Теми: Велика Британія коронавірус


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