Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии назначили "уцелевшего преемника", если Джонсон заболеет коронавирусом

Воскресенье, 22 марта 2020, 15:26
В Британии назначили уцелевшего преемника, если Джонсон заболеет коронавирусом

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Times.

Рааб, который также является первым государственным секретарем, дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него появлялся кашель.

Если Джонсон заразится коронавирусом, Рааб будет выступать на посту премьер-министра. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.

Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - ред.) должен его заменить, а не Рааб".

Новый план также определяет, что, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.

В Британии состоянию на субботу подтверждено 5000 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли 233 человека.

Напомним, Великобритания с 21 марта закрыла пабы, рестораны и развлекательные заведения для противодействия распространению коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Великобритания
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Созданный под эгидой Британии фонд на поддержку Украины потратил менее 10% - СМИ
Медицинская система РФ оказалась неготовой к наплыву раненых – разведка Британии
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: