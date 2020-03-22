В Британии назначили "уцелевшего преемника", если Джонсон заболеет коронавирусом

708 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 16:26

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его главные помощники заболеют коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Times.

Рааб, который также является первым государственным секретарем, дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него появлялся кашель.

Если Джонсон заразится коронавирусом, Рааб будет выступать на посту премьер-министра. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.

Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - ред.) должен его заменить, а не Рааб".

Новый план также определяет, что, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.

В Британии состоянию на субботу подтверждено 5000 тысячи случаев заболевания коронавирусом, умерли 233 человека.

Напомним, Великобритания с 21 марта закрыла пабы, рестораны и развлекательные заведения для противодействия распространению коронавируса.

Темы: Великобритания коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Макрон угрожал Британии закрыть границу без жестких мер против коронавируса - СМИ 22 марта 2020, 13:14
Банк Англии снизил процентную ставку почти до нуля 20 марта 2020, 16:06
Премьер Британии ожидает перелома в эпидемии коронавируса в ближайшие 12 недель 20 марта 2020, 10:26
Все новости
Главные новости
МОЗ исправил данные о 8 украинцах, поборовших COVID-19: диагноз не подтвердился
В МОЗ объяснили различные данные о количестве инфицированных в Украине
На Львовщине 21 новое подозрение на COVID-19, на Запорожье — 3
За три дня на COVID-19 заболели 100 000 человек
Все новости
мнение

Почему нас тянет к холодильнику: 7 неожиданных причин

советы

10 советов, как эффективно работать из дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!