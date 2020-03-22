Кількість хворих на коронавірус у Бельгії сягнула 3,4 тисяч

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Неділя, 22 березня 2020, 18:09

Поширення коронавірусу триває в Бельгії, за останні 24 години були госпіталізовані 335 пацієнтів з коронавірусом, а всього зареєстровано 586 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За останню добу було зареєстровано 412 випадків (70%) у Фландрії, 99 випадків (17%) у Валлонії і 70 (12%) в Брюсселі.

Також зареєстровано 8 нових летальних випадків, загалом із початку епідемії померли 75 осіб.

На сьогоднішній в Бельгії в цілому зареєстровано 3401 підтверджених випадків захворювання; 2040 випадків (60%) у Фландрії, 853 (25%) в Валлонії і 405 випадків (12%) в Брюсселі.

З 13 по 21 березня в лікарню надійшло 1465 пацієнтів, інфікованих коронавірусів, і 340 осіб одужали.

Нагадаємо, уряд Бельгії 18 березня прийняв рішення ввести низку жорстких заходів до 5 квітня для протидії поширенню коронавірусу.

Теми: Бельгія коронавірус


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