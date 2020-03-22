Количество больных коронавирусом в Бельгии достигло 3400

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Воскресенье, 22 марта 2020, 18:09

Распространение коронавируса продолжается в Бельгии, за последние 24 часа были госпитализированы 335 пациентов с коронавирусом, а всего зарегистрировано 586 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

За последние сутки было зарегистрировано 412 случаев (70%) во Фландрии, 99 случаев (17%) в Валлонии и 70 (12%) в Брюсселе.

Также зарегистрировано 8 новых летальных случаев, в целом с начала эпидемии умерли 75 человек.

На сегодняшний в Бельгии в целом зарегистрировано 3401 подтвержденных случаев заболевания; 2040 случаев (60%) во Фландрии, 853 (25%) в Валлонии и 405 случаев (12%) в Брюсселе.

С 13 по 21 марта в больницу поступило 1465 пациентов, инфицированных коронавирусом, и 340 человек выздоровели.

Напомним, правительство Бельгии 18 марта принял решение ввести ряд жестких мер по 5 апреля для противодействия распространению коронавируса.

Темы: Бельгия коронавирус


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