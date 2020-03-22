УГКЦ готова перетворити всі храми на лікарні

Українська греко-католицька церква готова в разі епідемії коронавірусу в Україні перетворити всі свої храми на лікарні, де священики разом з лікарями рятуватимуть людей.

Джерело: глава УГКЦ Святослав під час літургії у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, повідомляє Департамент інформації УГКЦ

Пряма мова: "Якщо буде потрібно, увесь церковний простір стане шпиталями, де ми разом із вами (лікарями – ред.) рятуватимемо людські життя".

"Тільки ви навчіть нас, як це робити. Ми вміємо швидко і добре вчитися, щоби разом з вами рятувати життя людини, яка помирає".

Деталі: Святослав нагадав, що в часи Майдану греко-католицькі храми, монастирі відкрилися і перетворилися на лікарні й на підпільні шпиталі.

Глава УГКЦ також звернувся до заможних людей, великого, малого та середнього бізнесу з закликом вкласти гроші в порятунок і захист людей від епідемії.