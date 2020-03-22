Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УГКЦ готова превратить все храмы в больницы

Воскресенье, 22 марта 2020, 17:20
УГКЦ готова превратить все храмы в больницы

Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса в Украине превратить все свои храмы в больницы, где священники вместе с врачами будут спасать людей.

Источник: глава УГКЦ Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Департамент информации УГКЦ

Прямая речь: "Если будет нужно, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами (врачами - ред.) будем спасать человеческие жизни".

"Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизнь человека, который умирает".

Детали: Святослав напомнил, что во времена Майдана греко-католические храмы, монастыри открылись и превратились в больницы и в подпольные госпитали.

Глава УГКЦ также обратился к состоятельным людям, крупному, малому и среднему бизнесу с призывом вложить деньги в спасение и защиту людей от эпидемии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковькоронавирусмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: