УГКЦ готова превратить все храмы в больницы

Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса в Украине превратить все свои храмы в больницы, где священники вместе с врачами будут спасать людей.

Источник: глава УГКЦ Святослав во время литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Департамент информации УГКЦ

Прямая речь: "Если будет нужно, все церковное пространство станет госпиталями, где мы вместе с вами (врачами - ред.) будем спасать человеческие жизни".

"Только вы научите нас, как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизнь человека, который умирает".

Детали: Святослав напомнил, что во времена Майдана греко-католические храмы, монастыри открылись и превратились в больницы и в подпольные госпитали.

Глава УГКЦ также обратился к состоятельным людям, крупному, малому и среднему бизнесу с призывом вложить деньги в спасение и защиту людей от эпидемии.