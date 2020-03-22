Італія: 651 загиблий за добу, рекордна кількість тих, хто вилікувався

За минулу добу кількість загиблих в Італії у зв’язку з коронавірусом суттєво зросла, але темпи зростання зменшилися у порівнянні з минулими днями.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться у щоденній статистиці, оприлюдненій італійським департаментом цивільного захисту.

Так, сумарна кількість загиблих в Італії із діагнозом "коронавірус" досягла 5476 людей, за минулі 24 години їх кількість збільшилася на 651 людину. Між, тим це зростання є меншим, ніж за попередню добу, коли зареєстровано 793 смерті через коронавірус.

Найбільшу смертність, як і раніше, продемонстрував північний регіон Ломбардія (361 загиблий за добу, 3456 сумарно), однак і там рівень смертності суттєво впав у порівнянні з попереднім днем, коли у Ломбардії було зареєстровано 546 смертей.

Наступні дні мають підтвердити, чи є ця тенденція сталою.

Доброю новиною попередньої доби стало суттєве зростання числа тих, хто вилікувався, їхня кількість досягла 7024 людей (на 952 більше, ніж напередодні). Такі високі темпи тримаються вже другий день поспіль – напередодні вилікувалося 943 людини.

Також впали кількість нових зареєстрованих заражень – за останню добу число діагностованих хворих збільшилося на 5560 людей, днем раніше – на 6557 осіб.

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