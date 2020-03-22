Италия: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился

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Воскресенье, 22 марта 2020, 19:25

За минувшие сутки количество погибших в Италии в связи с коронавирусом существенно выросло, но темпы роста уменьшились по сравнению с прошлыми днями.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в ежедневной статистике, обнародованной итальянским департаментом гражданской защиты.

Так, суммарное количество погибших в Италии с диагнозом "коронавирус" достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека. Между, тем этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.

Наибольшую смертность по-прежнему, продемонстрировал северный регион Ломбардия (361 погибший в сутки, 3456 суммарно), однако и там уровень смертности существенно упал по сравнению с предыдущим днем, когда в Ломбардии было зарегистрировано 546 смертей.

Последующие дни должны подтвердить, является ли эта тенденция устойчивой.

Хорошей новостью последних суток стал существенный рост числа тех, кто вылечился: их число достигло 7024 человек (на 952 больше, чем накануне). Такие высокие темпы держатся уже второй день подряд - накануне от коронавируса излечилось 943 человека.

Также упали количество новых зарегистрированных заражений - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек днем ​​раньше рост составлял 6557 человек.

Подробнее новости о ходе эпидемии читайте на тематической странице ЕвроПравды.

Темы: Италия коронавирус


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