У Німеччині заборонили збиратися групами більше двох осіб

Федеральний уряд Німеччини спільно з керівництвом 16 федеральних земель країни заборонили збиратися у громадських місцях більше ніж двом особам.

Джерело: Меркель за підсумками конференції з прем'єр-міністрами всіх федеральних земель, повідомляє "Німецька хвиля"

Деталі: Винятки з цього правила передбачено лише для членів сімей та осіб, що проживають у одному помешканні.

Крім того, у громадських місцях громадянам необхідно дотримуватися мінімальної відстані одне від одного у 1,5 метра, а краще два метри. Канцлерка ФРН також назвала "неприйнятними" колективні святкування надворі чи в помешканнях.

Водночас жителям ФРН дозволятиметься виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Меркель повідомила, що під час наради з керівниками федеральних земель було узгоджено закриття цілої низки закладів, що представляють насамперед сферу послуг. Йдеться про косметичні салони, перукарні, тату-салони тощо. Так само будуть закритими для обслуговування клієнтів на місці кав'ярні, ресторани, закусочні та інші заклади харчування. Утім, їжу й напої можна буде купувати на винос або з можливістю доставки.

Канцлер наголосила, що ці заходи триватимуть щонайменше два тижні.

Раніше прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет повідомив, що обмеження можуть тривати навіть до завершення Великодніх канікул, тобто до 20 квітня.

Крім того, Лашет наголосив, що навіть за найменші порушення цих заборон передбачаються штрафи обсягом до 25 тисяч євро..

Згодом сама Меркель пояснила, що штрафні заходи застосовуватимуть в разі повторних порушень запроваджених обмежень.

Довідка: У Німеччині зафіксовано вже понад 24 тисячі випадків коронавірусу, померло понад 90 людей.