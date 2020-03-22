В Германии запретили собираться группами более двух человек

Федеральное правительство Германии совместно с руководством 16 федеральных земель страны запретили собираться в общественных местах больше чем двум лицам.

Источник: Меркель по итогам конференции с премьер-министрами всех федеральных земель, сообщает "Немецкая волна"

Детали: Исключения из этого правила предусмотрены только для членов семей и лиц, проживающих в одном доме.

Кроме того, в общественных местах гражданам необходимо соблюдать минимальное расстояние друг от друга в 1,5, а лучше два метра. Канцлер ФРГ также назвала "неприемлемыми" коллективные празднования на улице или в помещениях.

В то же время жителям ФРГ разрешено выходить на улицу, чтобы совершить покупки в магазинах, аптеках, посетить врача, добраться до работы, заниматься спортом на открытом воздухе и тому подобное.

Меркель сообщила, что во время совещания с руководителями федеральных земель было согласовано закрытие целого ряда учреждений, представляют прежде всего сферу услуг. Речь идет о косметических салонах, парикмахерских, тату-салонах и тому подобном. Так же будут закрытыми для обслуживания клиентов на месте кафе, рестораны, закусочные и другие заведения питания. Впрочем, еду и напитки можно будет покупать на вынос или с возможностью доставки.

Канцлер отметила, что эти меры продлятся минимум две недели.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет сообщил, что ограничения могут продолжаться даже до завершения Пасхальных каникул, то есть до 20 апреля.

Кроме того, Лашет подчеркнул, что даже за малейшие нарушения этих запретов предусматриваются штрафы до 25 тысяч евро.

Впоследствии сама Меркель объяснила, что штрафные меры будут применять в случае повторных нарушений введенных ограничений.

Справка: В Германии зафиксировано уже более 24 тысяч случаев коронавируса, умерло более 90 человек.