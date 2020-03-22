Уряд розробляє план підтримки бізнесу і тих, хто втратить роботу – Шмигаль

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Неділя, 22 березня 2020, 20:51

Кабмін розробляє програму дій щодо підтримки бізнесу і тих, хто втратить роботу внаслідок поширення коронавірусу.

Джерело: відеозвернення прем'єра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "Уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждає від поширення коронавірусу.

Ми домовляємося з МВФ, кошти якого допоможуть суттєво підтримати українську економіку.

Розробляться програма дій уряду, в якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу. І один з наших пріоритетів – підтримка тих, хто втратить роботу".

Деталі: Шмигаль звернувся до бізнесу, від якого не залежить життєдіяльність міста, містечка або села з закликом перейти на дистанційний режим або призупинити діяльність, наголосивши, що це тимчасово.

Він зазначив, що сьогодні постало питання, як країна буде жити після подолання коронавірусу.

Пряма мова: "Уряд спільно з найкращими спеціалістами, науковцями, експертами, представниками бізнесу сьогодні вже розробляє програму економічного розвитку країни після епідемії коронавірусу".

Катерина Тищенко, УП
Теми: Шмигаль Кабінет міністрів коронавірус бізнес


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