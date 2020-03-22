Правительство разрабатывает план поддержки бизнеса и тех, кто потеряет работу – Шмыгаль

2136 просмотров
Воскресенье, 22 марта 2020, 20:51

Кабмин разрабатывает программу действий по поддержке бизнеса и тех, кто потеряет работу в результате распространения коронавируса.

Источник: видеообращение премьера Дениса Шмыгаля

Прямая речь: "Правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса.

Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику.

Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу".

Детали: Шмыгаль обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность города, городка или села с призывом перейти на дистанционный режим или приостановить деятельность, подчеркнув, что это временно.

Он отметил, что сегодня встал вопрос, как страна будет жить после преодоления коронавируса.

Прямая речь: "Правительство совместно с лучшими специалистами, учеными, экспертами, представителями бизнеса сегодня уже разрабатывает программу экономического развития страны после эпидемии коронавируса".

Украинская правда
Темы: Шмыгаль Кабинет министров коронавирус бизнес


powered by lun.ua
Материалы по теме
Covid-19: В Украину доставят много средств защиты, которые передадут в регионы 21 марта 2020, 00:08
Шмыгаль: Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь 19 марта 2020, 02:32
Государство планирует возместить часть коммунальных платежей на время карантина 18 марта 2020, 18:31
Все новости
Главные новости
Меркель идет на карантин: контактировала с зараженным
В Германии запретили собираться группами более двух человек
Италия: 651 погибший в сутки, рекордное количество тех, кто вылечился
Аваков просит губернаторов разобраться с продовольственными рынками
Все новости
мнение

Почему нас тянет к холодильнику: 7 неожиданных причин

читай!

30 украинских книг для семейного чтения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!