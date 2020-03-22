Аеропорт "Бориспіль" закрив уже другий термінал

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Неділя, 22 березня 2020, 22:12

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" із 22 березня закрив термінал F, рейси на приліт будуть переведені до терміналу B.

Джерело: сайт аеропорту

Дослівно: "З метою підвищення безпеки пасажирів та персоналу чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення (приліт) будуть переведені з терміналу F до терміналу B о 17:00 за київським часом 22 березня".

Що передувало: З 18 березня аеропорту перевів чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення з терміналу D до терміналу F.

Зазначалося, що це зроблено "з метою оптимізації господарської діяльності та зменшення витрат на обслуговування інфраструктури".

Передісторія:

  • За розпорядженням Кабміну Україна тимчасово закрила міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення з 17 березня до 3 квітня.

Українська правда
Теми: авіа


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