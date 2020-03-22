Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аеропорт "Бориспіль" закрив уже другий термінал

Неділя, 22 березня 2020, 21:12
Аеропорт Бориспіль закрив уже другий термінал

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" із 22 березня закрив термінал F, рейси на приліт будуть переведені до терміналу B.

Джерело: сайт аеропорту

Дослівно: "З метою підвищення безпеки пасажирів та персоналу чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення (приліт) будуть переведені з терміналу F до терміналу B о 17:00 за київським часом 22 березня".

Що передувало: З 18 березня аеропорту перевів чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення з терміналу D до терміналу F.

Зазначалося, що це зроблено "з метою оптимізації господарської діяльності та зменшення витрат на обслуговування інфраструктури".

Передісторія:

  • За розпорядженням Кабміну Україна тимчасово закрила міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення з 17 березня до 3 квітня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: авіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
авіа
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
На Камчатці розбився черговий російський винищувач МіГ-31
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: