Аеропорт "Бориспіль" закрив уже другий термінал
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" із 22 березня закрив термінал F, рейси на приліт будуть переведені до терміналу B.
Джерело: сайт аеропорту
Дослівно: "З метою підвищення безпеки пасажирів та персоналу чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення (приліт) будуть переведені з терміналу F до терміналу B о 17:00 за київським часом 22 березня".
Що передувало: З 18 березня аеропорту перевів чартерні, санітарні, евакуаційні та інші технічні рейси міжнародного сполучення з терміналу D до терміналу F.
Зазначалося, що це зроблено "з метою оптимізації господарської діяльності та зменшення витрат на обслуговування інфраструктури".
Передісторія:
- За розпорядженням Кабміну Україна тимчасово закрила міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення з 17 березня до 3 квітня.