Аэропорт "Борисполь" закрыл уже второй терминал

Международный аэропорт "Борисполь" с 22 марта закрыл терминал F, рейсы на прилет будут переведены в терминал B.

Источник: сайт аэропорта

Дословно: "С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F в терминал B в 17:00 по киевскому времени 22 марта".

Что предшествовало: С 18 марта аэропорт перевел чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения с терминала D в терминал F.

Отмечалось, что это сделано "с целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры".

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