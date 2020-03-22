Аэропорт "Борисполь" закрыл уже второй терминал
Воскресенье, 22 марта 2020, 21:12
Международный аэропорт "Борисполь" с 22 марта закрыл терминал F, рейсы на прилет будут переведены в терминал B.
Источник: сайт аэропорта
Дословно: "С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F в терминал B в 17:00 по киевскому времени 22 марта".
Что предшествовало: С 18 марта аэропорт перевел чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения с терминала D в терминал F.
Отмечалось, что это сделано "с целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры".
Предыстория:
- По распоряжению Кабмина, Украина временно закрыла международное регулярное пассажирское авиасообщение с 17 марта по 3 апреля.
Украинская правда