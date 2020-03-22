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Аэропорт "Борисполь" закрыл уже второй терминал

Воскресенье, 22 марта 2020, 21:12
Аэропорт Борисполь закрыл уже второй терминал

Международный аэропорт "Борисполь" с 22 марта закрыл терминал F, рейсы на прилет будут переведены в терминал B.

Источник: сайт аэропорта

Дословно: "С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F в терминал B в 17:00 по киевскому времени 22 марта".

Что предшествовало: С 18 марта аэропорт перевел чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения с терминала D в терминал F.

Отмечалось, что это сделано "с целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры".

Предыстория:

  • По распоряжению Кабмина, Украина временно закрыла международное регулярное пассажирское авиасообщение с 17 марта по 3 апреля.

Украинская правда

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Темы: авиа
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