СБУ спростувала фейк-відео про коронавірус

Кіберфахівці Служба безпеки України спростували відео про побиття людини, що кашляла у громадському транспорті, через коронавірус.

Джерело: СБУ у Facebook

Дослівно: "Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли "відлітати" гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як наші кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці.

Тепер в мережі "розганяється" відео про те, що в міському транспорті (спочатку йшла мова про Вінницю, а потім про Львів) сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу".

Деталі: В СБУ встановили, що даний конфлікт насправді був зафіксований значно раніше і жодним чином не пов’язаний з пандемією COVID-19.

Першоджерелами розміщення цього відео, за даними кіберфахівці СБУ, стали "боти", зокрема, й проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах.

Дослівно: "Аномальне "вірусне" поширення матеріалу вказує на залучення "ботоферм" для дестабілізації ситуації. Тому вкотре закликаємо і ЗМІ, і громадян ретельно ставитися до перевірки інформації та користуватися офіційними джерелами. Пам’ятайте: такі публікації спрямовані лише на розхитування ситуації в нашій державі.

На даний момент співробітниками СБУ здійснюються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які свідомо поширюють неправдиву інформацію.

Робота з виявлення та протидії фейкам продовжується".