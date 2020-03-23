СБУ опровергла фейк-видео о коронавирусе

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Понедельник, 23 марта 2020, 03:25

В СБУ опровергли видео об избиении человека, что кашлял в общественном транспорте, из-за коронавируса.

Источник: СБУ в Facebook

Дословно: "Друзья, в соцсетях - очередной фейк о коронавирус. Не успели "улетать" вертолеты, которые должны были распылять ночью дезинфицирующие средства, как наши специалисты обнаружили попытки распространения новой ерунды.

Теперь в сети "разгоняется" видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Винницу, а потом о Львов) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса".

Детали: В СБУ установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с пандемией COVID-19.

Первоисточниками размещения этого видео, по данным киберфахивци СБУ, стали "боты", в частности, и пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах.

Дословно: "Аномальное" вирусное "распространение материала указывает на вовлечение" ботоферм "для дестабилизации ситуации. Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве.

На данный момент сотрудниками СБУ осуществляются меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

Работа по выявлению и противодействию фейк продолжается".

Темы: коронавирус СБУ


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