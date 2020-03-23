Мороз, ожеледиця і вітер: синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності

У понеділок в Україні очікується відчутне зниження температури та пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах місцями ожеледиця, у зв’язку із погіршенням погодних умов синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "23 березня в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця, вдень на півдні та південному сході пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)".

Деталі: У зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується відчутне зниження температури: вночі до 1-7° морозу, вдень до 3° тепла - 3° морозу, на півдні та сході вночі близько 0°, вдень до 2-7° тепла.

23 березня похолодання супроводжуватиметься поривами вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), та опадами:

у західних, північних, центральних та Харківській областях у вигляді дощу та мокрого снігу. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця;

у вигляді дощу та мокрого снігу. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця; у південних, Луганській та Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу.

У Карпатах 23 березня невеликий сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї 25 м/с, на дорогах снігові замети, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, що призведе до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

23 березня, у зв’язку зi снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (III рівень).