Мороз, гололедица и ветер: синоптики объявили желтый уровень опасности

В понедельник в Украине ожидается ощутимое снижение температуры и порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах местами гололедица, в связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "23 марта в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололед, днем ​​на юге и юго-востоке порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)".

Детали: В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем ​​до 3° тепла - 3° мороза, на юге и востоке ночью около 0°, днем ​​до 2-7° тепла.

23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый) и осадками:

в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица;

в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (І уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

23 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).