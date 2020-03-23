Турбота про медиків: lifecell дасть бонуси, ОККО оплатить проїзд на час карантину

Мобільний оператор lifecell надав медпрацівникам, які надають первинну медичну допомогу, можливість отримали безкоштовний мобільний зв’язок та мобільний інтернет до кінця квітня.

А компанія OKKO профінансує додаткові 20 тисяч перевезень лікарів під час карантину.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на lifecell, МОЗ у Facebook

Дослівно lifecell: "Безкоштовні 20 ГБ та 1500 хвилин для медиків. Якщо ви абонент lifecell і надаєте первинну медичну допомогу, наберіть *440*3# та очікуйте підтвердження реєстрації запиту.

Деталі: Номер абонента має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, контакт буде верифікуватися Національною службою здоров'я України.

Після підтвердження НСЗУ номера абонента, медпрацівник отримає свої бонуси, які можна використати до 30 квітня. Тарифний план абонента при цьому не змінюється.

Для отримання послуги можна також заповнити електронну форму. Хвилини та гігабайти будуть нараховані за кілька днів після перевірки. Про це медпрацівника повідомлять SMS.

За даними lifecell, наразі хвилини та гігабайти нараховані вже майже 6000 медичних працівників по всій Україні, вони отримали відповідні СМС.

Інші подробиці: Компанія ОККО підтримала ініціативу МОЗ та профінансує ще 20 тисяч перевезень через сервіс Uber до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні.

Послуга буде доступною у 7 містах присутності Uber в Україні: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Раніше МОЗ, органи місцевого самоврядування та компанія Uber домовились про 10 тисяч безкоштовних перевезень медпрацівників до робочих місць під час карантину.