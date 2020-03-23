Забота о медиках: lifecell даст бонусы, ОККО оплатит проезд на время карантина

Мобильный оператор lifecell предоставил медработникам, которые оказывают первичную медицинскую помощь, возможность получить бесплатную мобильная связь и мобильный интернет до конца апреля.

А компания OKKO профинансирует дополнительные 20 тысяч перевозок врачей во время карантина.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на lifecell, Минздрава в Facebook

Дословно lifecell: "Бесплатные 20 ГБ и 1500 минут для медиков. Если вы абонент lifecell и предоставляете первичную медицинскую помощь, наберите *440*3# и ожидайте подтверждения регистрации запроса.

Детали: Номер абонента должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения, контакт будет верифицироваться Национальной службой здоровья Украины.

После подтверждения НСЗУ номера абонента, медработник получит свои бонусы, которые можно использовать до 30 апреля. Тарифный план абонента при этом не меняется.

Для получения услуги можно заполнить электронную форму. Минуты и гигабайты будут начислены через несколько дней после проверки. Об этом медработнику сообщат SMS.

По данным lifecell, на данный момент минуты и гигабайты начислены уже почти 6000 медицинских работников по всей Украине, они получили соответствующие СМС.

Другие подробности: Компания ОККО поддержала инициативу МОЗ и профинансирует еще 20 тысяч перевозок через сервис Uber к рабочим местам медработников, которые спасают жизнь и здоровье украинцев во время распространения коронавирусной болезни в стране.

Услуга будет доступна в 7 городах присутствия Uber в Украине: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Ранее Минздрав, органы местного самоуправления и компания Uber договорились о 10 тысячах бесплатных перевозок медработников к рабочим местам во время карантина.