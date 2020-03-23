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Греція обмежила пересування громадян, вихід з дому треба пояснювати

Понеділок, 23 березня 2020, 09:48

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про нові обмежувальні заходи для боротьби з поширенням вірусу, включаючи обмеження на пересування в транспорті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У телевізійному зверненні до нації в неділю ввечері Міцотакіс оголосив, що з 6 години ранку в понеділок вводиться заборона на "всі непотрібні пересування громадян", наголосивши на необхідності "сміливих і своєчасних ініціатив".

Згідно з новими правилами, залишати свої будинки можна тільки тим, хто прямує на роботу, а також для купівлі продуктів або ліків, відвідування лікаря, коротких фізичних вправ на вулиці або вигулу домашніх тварин.

Також дозволяється пересування особам, які повертаються на постійне місце проживання, а також тим, хто не може здійснювати банківські операції в Інтернеті або має серйозні сімейні зобов'язання.

Міцотакіс подякував більшості греків за відповідальні дії і самоізоляцію, щоб запобігти поширенню вірусу.

"Але я не дозволю легковажним людям підірвати безпеку більшості, тому що кілька безвідповідальних людей можуть завдати шкоди тисячам відповідальних громадян", - сказав він після повідомлень про те, що багато греків залишають міста і їдуть у села на вихідних.

Пізніше в неділю на пресконференції представники уряду роз'яснили, що згідно з новими обмеженнями громадяни, які планують вийти з дому, повинні повідомити владі причину свого виходу.

У них є три варіанти: або заповнити спеціальну форму на урядовому сайті, або відправити SMS-повідомлення на спеціальний номер, або пояснити причину в підписаній особисто декларації, яка може бути написана на простому аркуші паперу.

Дотримання обмежень контролюватиме поліція, яка може виписати штраф в розмірі 150 євро за кожне порушення. Всі громадяни повинні мати при собі посвідчення особи або паспорт.

Станом на неділю в Греції було зафіксовано 624 випадки коронавірусу, з них 94 за останню добу. З-поміж заражених вірусом 124 госпіталізовані і 34 знаходяться в критичному стані. 15 осіб померли внаслідок хвороби.

Раніше повідомлялося, що Греція збирається штрафувати своїх громадян та іноземців, які повернуться в країну і не дотримуватимуться режиму карантину, на суму 5000 євро.

"Українська правда" у Threads

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