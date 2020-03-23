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Греция ограничила передвижения граждан, выход из дома надо объяснять

Понедельник, 23 марта 2020, 09:48

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о новых ограничительных мерах по борьбе с распространением коронавируса, включая ограничения на передвижение в транспорте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В телевизионном обращении к нации в воскресенье вечером Мицотакис объявил, что с 6:00 утра в понедельник вводится запрет на "все ненужные передвижения граждан", подчеркнув необходимость "смелых и своевременных инициатив".

Согласно новым правилам, покидать свои дома можно только тем, кто направляется на работу, а также для покупки продуктов или лекарств, посещения врача, коротких физических упражнений на улице или выгула домашних животных.

Также разрешается передвижение лицам, которые возвращаются на постоянное место жительства, а также тем, кто не может осуществлять банковские операции в интернете или имеет серьезные семейные обязательства.

Мицотакис поблагодарил большинство греков за ответственные действия и самоизоляцию, чтобы предотвратить распространение вируса.

"Но я не позволю легкомысленным людям подорвать безопасность большинства, потому что несколько безответственных людей могут нанести вред тысячам ответственных граждан", - сказал он после сообщений о том, что многие греки покидают города и едут в свои деревни на выходные.

Позже в воскресенье на пресс-конференции представители правительства разъяснили, что согласно новым ограничениям граждане, которые планируют выйти из дома, должны сообщить властям причину своего выхода.

У них есть три варианта: или заполнить специальную форму на правительственном сайте, или отправить SMS-сообщение на специальный номер, или объяснить причину в подписанной лично декларации, которая может быть написана на простом листе бумаги.

Соблюдение ограничений будет контролировать полиция, которая может выписать штраф в размере 150 евро за каждое нарушение. Все граждане должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

По состоянию на воскресенье в Греции было зафиксировано 624 случая коронавируса, из них 94 за последние сутки. Среди зараженных вирусом 124 госпитализированы и 34 находятся в критическом состоянии. 15 человек умерли в результате болезни.

Ранее сообщалось, что Греция собирается штрафовать своих граждан и иностранцев, которые вернутся в страну и не будут придерживаться режима карантина, на сумму 5000 евро.

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