Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина: кількість заражень коронавірусом перевищила 22 тисячі

Понеділок, 23 березня 2020, 10:40
Німеччина: кількість заражень коронавірусом перевищила 22 тисячі

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 22 672, а 86 людей померли у зв’язку з інфекцією. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online, такі дані оприлюднив федеральний інститут  охорони здоров'я Роберта Коха (RKI) в понеділок.

Згідно з RKI, кількість заражень за добу збільшилась на 4062 випадки, смертей - на 31. Однак, як зазначає інститут, фактичні числа, ймовірно, є більшими, оскільки не всі місцеві органи охорони здоров'я подали свої дані за вихідні.

Видання зазначає, що дані інституту Роберта Коха викликають плутанину і можуть бути неточними - саме через відсутність повної офіційної інформації. 

Натомість американський університет Джона Хопкінса, який бере дані із загальнодоступних джерел в інтернеті, офіційних сайтів органів влади і їх Twitter-акаунтів, а також місцевих ЗМІ, наводить інші цифри. 

За його інформацією, станом на ранок понеділка у Німеччині зафіксовано 24 873 підтверджених випадки зараження і 94 смертельних випадки.

Детальніше новини про перебіг епідемії читайте на тематичній сторінці ЄвроПравди.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: