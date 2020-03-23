Німеччина: кількість заражень коронавірусом перевищила 22 тисячі

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Понеділок, 23 березня 2020, 11:40

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині зросла до 22 672, а 86 людей померли у зв’язку з інфекцією. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online, такі дані оприлюднив федеральний інститут  охорони здоров'я Роберта Коха (RKI) в понеділок.

Згідно з RKI, кількість заражень за добу збільшилась на 4062 випадки, смертей - на 31. Однак, як зазначає інститут, фактичні числа, ймовірно, є більшими, оскільки не всі місцеві органи охорони здоров'я подали свої дані за вихідні.

Видання зазначає, що дані інституту Роберта Коха викликають плутанину і можуть бути неточними - саме через відсутність повної офіційної інформації. 

Натомість американський університет Джона Хопкінса, який бере дані із загальнодоступних джерел в інтернеті, офіційних сайтів органів влади і їх Twitter-акаунтів, а також місцевих ЗМІ, наводить інші цифри. 

За його інформацією, станом на ранок понеділка у Німеччині зафіксовано 24 873 підтверджених випадки зараження і 94 смертельних випадки.

Детальніше новини про перебіг епідемії читайте на тематичній сторінці ЄвроПравди.

Теми: Німеччина Covid-2019 коронавірус


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