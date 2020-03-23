Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия: число заражений коронавирусом превысило 22 тысячи

Понедельник, 23 марта 2020, 10:40
Германия: число заражений коронавирусом превысило 22 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 22 672, а 86 человек умерли в связи с инфекцией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online, такие данные обнародовал федеральный институт здравоохранения Роберта Коха (RKI) в понедельник.

Согласно RKI, количество заражений в сутки увеличилось на 4062 случая, смертей - на 31. Однако, как отмечает институт, фактические цифры, вероятно, больше, поскольку не все местные органы здравоохранения подали свои данные за выходные.

Издание отмечает, что данные института Роберта Коха вызывают путаницу и могут быть неточными - именно из-за отсутствия полной официальной информации.

При этом американский университет Джона Хопкинса, который берет данные из общедоступных источников в интернете, официальных сайтов органов власти и их Twitter-аккаунтов, а также местных СМИ, приводит другие цифры.

По его информации, по состоянию на утро понедельника в Германии зафиксировано 24 873 подтвержденных случаях заражения и 94 смертельных случая.

Подробнее новости о ходе эпидемии читайте на тематической странице ЕвроПравды.

Темы: ГерманияCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: