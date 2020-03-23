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З України в ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

Понеділок, 23 березня 2020, 11:19
З України в ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

На Волині Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу силовики виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

 

Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Операцію проводили спільно із прокуратурою Волинської області.

 

Передісторія:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • Уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.

Українська правда

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Теми: коронавірусекспортСБУ
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