З України в ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

5434 перегляди
Понеділок, 23 березня 2020, 12:19

На Волині Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту.

Джерело: СБУ

Деталі: Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу силовики виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

 

Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Операцію проводили спільно із прокуратурою Волинської області.

 

Передісторія:

  • Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
  • Уряд до 1 червня заборонив експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення цими засобами населення.

Українська правда
Теми: коронавірус експорт СБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський просив олігархів взяти області під кураторство через Covid-19 23 березня 2020, 12:17
Попри карантин, Росія відкрила кордон для ОРДЛО 23 березня 2020, 12:05
Німеччина: кількість заражень коронавірусом перевищила 22 тисячі 23 березня 2020, 11:40
Усі новини
Головні новини
Ще в одного депутата – COVID 19
У "Слузі народу" публічно виступили проти мінських домовленостей Єрмака
МОЗ передумав: лікарі "швидких" не будуть робити тести на COVID-19
Європі може знадобитися 2 роки для перемоги над коронавірусом – китайський експерт
Усі новини
дослідження

Хочете другу дитину? Почитайте це дослідження

дослідження

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19