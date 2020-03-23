Из Украины в ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

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Понедельник, 23 марта 2020, 12:19

На Волыни Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны масштабной партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту.

Источник: СБУ

Детали: Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства силовики обнаружили почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

 

Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Стоимость задержанной партии составляет почти 42 000 евро.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Операцию проводили совместно с прокуратурой Волынской области.

 

Предыстория:

  • Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
  • Также правительство до 1 июня запретило экспорт из Украины товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение этими средствами населения.

Украинская правда
Темы: коронавирус экспорт СБУ


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