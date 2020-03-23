САП завела дело на правительство Гончарука за непринятие мер против эпидемии коронавируса

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Понедельник, 23 марта 2020, 12:40

Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины.

Источник: пресс-служба САП

Детали: САП сообщает, что согласно обнародованной информации 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра Украины направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Однако, Кабинетом министров Украины тогда "фактически проигнорированы" эти мероприятия, которые так и не были приняты.

23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

Досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Темы: коронавирус Антикоррупционная прокуратура ГБР Гончарук СНБО


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