Французька залізниця зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників

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Понеділок, 23 березня 2020, 13:02

Французька державна компанія SNCF зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників у високошвидкісних потягах та інтерсіті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оплата за проїзд скасовується для лікарів, медсестер та санітарних працівників, які подорожують країною у відповідь на виклик лікарень. Вони повинні представити документ, який підтверджує професійну діяльність, працівникам на залізничній станції. 

"SNCF пропонує безкоштовні поїздки у потягах TGV та міжміських поїздах для медичних працівників - лікарів, медсестер, санітарів, які відповідають на заклики лікарень про допомогу з COVID-19", - повідомив про рішення у Twitter виконавчий директор компанії. 

"Це рішення національної солідарності з боку залізничного світу перед обличчям масштабів епідемії COVID-19", - пояснили у компанії.

Раніше державна компанія RATP, яка управляє перевезеннями у Парижі та його околицях, відкрила 20 автобусних ліній для працівників медичної сфери.

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Теми: коронавірус Франція


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